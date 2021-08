Banco Santander passa a controlar 100% da filial nos EUA

O Banco Santander chegou a acordo para comprar a participação de 20% que ainda não detinha na sua filial norte-americana, o Santander Consumer USA, numa operação que vai custar 2,48 mil milhões USD (perto de 2,1 mil milhões de euros) à instituição financeira liderada por Ana Botín.

O banco vai pagar 41 USD por acção, acima do valor anteriormente revelado. Quando anunciou a operação para assumir o controlo de 100% do Santander Consumer USA, a 2 de Julho, a instituição financeira tinha dito que iria pagar 39 USD por título.

O preço da oferta representa também um prémio de 14% em relação ao valor de fecho das acções da filial norte-americana a 1 de Julho de 2021, que foi de 36,43 USD.

A operação fica agora sujeita à aprovação dos reguladores. A expectativa é que a compra fique fechada até ao final deste ano. “Prevê-se que fique concluída no final de Outubro ou durante o quarto trimestre de 2021, uma vez obtida a aprovação dos reguladores”, disse o Banco Santander no comunicado.

Antes da filial nos EUA, o Banco Santander também fez uma oferta, há cerca de um mês, para ficar com 100% da sua filial no México. Neste caso, 8,3% do capital era detido por acionistas minoritários.