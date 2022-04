Banco Nacional de Angola mantém taxa de juro em 20%

O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou que decidiu manter a taxa de juro de referência em 20%, admitindo que a inflação está mais favorável apesar dos “riscos e incertezas” da conjuntura, de acordo com a Lusa.

“Pese embora o registo de comportamento mais favorável da taxa de inflação no País, prevalecem riscos e incertezas associados ao contexto económico interno e externo, recomendando-se prudência e estabilidade na condução da política monetária”, lê-se na nota divulgada no final da reunião do Comité de Política Monetária (CPM).

“O CPM decidiu manter a taxa básica de juro (Taxa BNA) em 20%, a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez em 25%, a taxa de Juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez em 15%; e os coeficientes das reservas obrigatórias em 22%”, anuncia-se no comunicado.

Para além disso, o CPM “decidiu flexibilizar o limite de posição cambial dos bancos comerciais, passando-o de 5% para 10%”.