Banco Nacional de Angola coloca em circulação 20 milhões das notas de 200 kz

Pelo menos 20 milhões kz de notas de 200 kz da série 2020 já estão em circulação no mercado nacional, uma semana depois do seu lançamento pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Em circulação desde o dia 30 de Julho, o BNA, as notas tiveram boa aceitação no mercado, tendo em conta as constantes solicitações que são feitas pelos bancos comerciais, segundo o chefe do Departamento do Meio Circulante do Banco Central, Sebastião Banganga, que fazia o balanço da entrada em circulação das referidas notas na economia.

No começo foram registados nas redes sociais testeis de resistência das notas pela população, um comportamento que já não se regista, de acordo com o chefe do Departamento do Meio Circulante do Banco Central, Sebastião Banganga, que fez o balanço.

O BNA, de acordo com o responsável, reitera o calendário da entrada em circulação gradual das notas da série 2020.

Nesta sequência, a 17 de Setembro próxima entra em circulação a de 500 kz, a 01 de Outubro a nota de 1000 kz e no dia 11 de Novembro a de2000 kz.

"A medida que forem disponibilizadas as notas serão obtidas nos balcões dos bancos comerciais e caixas automáticas", referiu Sebastião Banganga.

Segundo o responsável, os equipamentos ou melhor multicaixas já estão parametrizados para a operacionalização das notas.

Notas 200 kwanzas nos ATM

Segundo explicacões, a denominação das 200 kwanzas não está a ser dispensada nos ATM, vulgo multicaixas devido ao seu baixo valor financeiro.

" Se por exemplo um cidadão quizer efectuar levantamento de um montante de 10 mil kwanzas em nota de 200 kz, serão necessárias 50 notas, mas se forem de mil kwanzas necessitará apenas 10 notas", explicou.

Esclareceu que se as notas forem postas nos ATMs haverá necessidade de carregamentos constantes dos equipamentos.

As notas da série 2020 têm dimensões diferenciadas a medida que o valor facial aumenta.

Por exemplo, a nota de 200 kz tem o tamanho de 120/62 milímetros, enquanto que a de cinco mil tem o tamanho de 144/73 milímetros.