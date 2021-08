Banco Mundial suspende financiamento ao Afeganistão

O Banco Mundial anunciou esta quarta-feira, 25, que suspendeu a ajuda financeira ao Afeganistão no seguimento do regresso ao poder dos talibãs, salientando a "profunda preocupação" com o desenvolvimento do país e com os direitos das mulheres.

A entidade adiantou que suspendeu os desembolsos de financiamento para as suas operações no Afeganistão e está a acompanhar de perto e a avaliar a situação.

Disse ainda estar profundamente preocupada com a situação no Afeganistão e com o seu impacto nas perspectivas de desenvolvimento do país, especialmente para as mulheres", acrescentou, prometendo ainda assim, que o banco está a explorar "formas de continuar envolvido no apoio ao povo afegão".

A decisão do Banco Mundial segue o anúncio feito na passada terça-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que também indicou que o financiamento ao país estava suspenso, a começar pela parte dos Direitos Especiais de Saque que se tornaram efectivos na segunda-feira, num total de 650 mil milhões USD, dos quais cerca de 400 milhões USD iriam para Cabul.

Segundo o FMI, existe actualmente uma falta de clareza na comunidade internacional relativamente ao reconhecimento de um governo no Afeganistão e, como resultado, o país não pode aceder aos Direitos Especiais de Saque (DES) ou a outros recursos do FMI".