Banco Mundial reve em alta previsões de crescimento económico para Moçambique

A taxa de crescimento prevista para 2019 subiu de 2% para 2,3%, a de 2020 de 3,7% para 4,3% e para 2021 o Banco Mundial subiu a previsão de 4,2% para 5% de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

As últimas projecções da instituição tinham sido apresentadas no dia 08 de janeiro, durante a publicação das Perspectivas Económicas Globais, em Washington.

Segundo o relatório de Actualidade Económica de Moçambique, hoje lançado, apesar do impacto de dois ciclones em 2019, “o país conseguiu manter a estabilidade de preços e fortalecer as suas reservas internacionais”.

“No futuro, a reconstrução, juntamente com a flexibilização da política monetária e o aumento do investimento directo estrangeiro continuarão a contribuir significativamente para uma recuperação económica”, acrescenta.

No entanto, “será importante que, no curto prazo”, o país melhore a “eficiência dos gastos” e faça uma “gestão eficaz de receitas”, de par com “redução da dívida”, observou Shireen Mahdi, economista sénior e principal autora do relatório.