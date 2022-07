Banco Mundial levanta suspensão das suas operações financeiras no Mali

O Banco Mundial anunciou o levantamento da suspensão das suas operações financeiras no Mali, decidida em Maio de 2021 após dois golpes de Estado em menos de um ano, divulgou o Ministério da Economia e Finanças do país.

O vice-presidente da região da África Ocidental e Central do Banco Mundial, Ousmane Diagana, enviou ao ministro da Economia e Finanças uma carta datada de 18 de Julho de 2022, em que anuncia o levantamento da suspensão de desembolsos relativos a projectos e programas financiados pelo Banco Mundial no Mali”, lê-se na nota, publicada na página do Governo na rede social Facebook.

A decisão “permitirá assim, com a maior brevidade possível, a liberação de pagamentos (...) das empresas em causa e também o relançamento imediato das actividades dos referidos projectos e programas”, prossegue a nota.

O Mali foi palco de dois golpes militares em Agosto de 2020 e maio de 2021.