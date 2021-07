Banco Mundial impressionado com “Kwenda”

O director regional do Banco Mundial, Jean Christophe, mostrou-se impressionado com a organização do programa nacional de Transferências Sociais Monetárias “Kwenda” em Kambundi-Ka-tembo, Malanje.

O governante, manifestou a satisfação quando testemunhava ao acto de entrega pelo Fundo de Apoio Social, de um financiamento no âmbito do Kwenda destinado, a 91 famílias da localidade de Mucundi, no município de Kambundi-Katembo, a 185 quilómetros da cidade de Malanje, que receberam cada, 25 mil kz.



Jean Christophe destacou o facto de o projecto abranger a população de uma área recôndita e de difícil acesso. "Estou bastante emocionado por ver as 90 famílias que foram beneficiadas pelo projecto kwenda numa área que requer percorrer longas distâncias”, realçou Jean Christophe.



O director regional do Banco Mundial defendeu a necessidade do FAS proceder a uma avaliação do impacto do processo para se poder aferir, se for tido em conta que muitas das vezes acontece em projectos idênticos em que às vezes existem alguns benefícios, mas os resultados não são previsíveis. " É importante que esta avaliação de impacto seja realizada para se poder avaliar os processos”, sublinhou.



Por sua vez, o director-geral do Fundo de Apoio Social, (FAS), Belarmino Jelembe, informou que no quadro da componente de inclusão produtiva a instituição pretende atingir até ao final do ano em curso, 19 mil agregados familiares. Ainda no âmbito da inclusão produtiva, acrescentou, estão a ser implementados alguns projectos na área da pesca, corte e costura visando integrar mais de 35 municípios no programa até final do ano de 2021.



"Em termos de pagamentos, a nossa meta é atingirmos os 300 mil agregados familiares, até ao final do ano. É um desafio grande porque é um processo de aprendizagem quer ao nível da instituição, quer dos vários actores envolvidos para fazerem chegar os determinados serviços a nível local”, disse.

Em Malanje, além da aldeia de Mucundi, vão ser atingidos mais de 7 mil famílias de Kambundi-Katembo.