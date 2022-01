Banco Mundial garante investimento na hotelaria africana

A Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA), instituição membro do Grupo Banco Mundial, se comprometeu a garantir 270 milhões USD em investimentos a serem feitos na África pela empresa especializada em private equity Kasada Capital.

Segundo a agência de notícias Mercados Africanos, a garantia é de 15 anos e cobre os riscos de restrições de transferência, expropriação, conflito armado e agitação civil.

Kasada Capital, que tem entre os seus patrocinadores o Fundo de Investimento Soberano do Qatar, beneficiará assim de uma garantia de risco do Banco Mundial em projectos de investimento na África.

Esta garantia surge na sequência de uma primeira que foi concedida à Kasada Capital aquando da aquisição de novos hotéis, nomeadamente na Costa do Marfim e nos Camarões.

Dez novos países poderão beneficiar de investimento cobertos por este mesmo processo. A MIGA não é a única instituição do Banco Mundial que trabalha com a empresa de investimento.

Em 27 de Julho de 2021, a empresa anunciou que havia garantido um contrato de financiamento de 160 milhões USD da Sociedade Financeira Internacional (IFC).

A garantia do Banco Mundial pode levantar dúvidas, pois um dos seus grandes patrocinadores é a Qatar Investment Authority, o fundo soberano de investimentos do Catar, que no final de 2020 pesava 300 mil milhões USD em activos sob gestão, e é accionista dos grupos.

Recorde-se que em Abril de 2019, o grupo Kasada finalizou o seu primeiro fundo, Kasada Hospitality Fund L.P, com compromissos de capital de mais de 500 milhões USD.