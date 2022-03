Banco Mundial empresta 750 milhões de dólares ao Quénia para relançar economia

O Banco Mundial anunciou hoje a disponibilização de 750 milhões USD para impulsionar a recuperação da economia do Quénia, no seguimento do impacto da pandemia de Covid-19, no formato de uma Operação de Desenvolvimento de Políticas.

O financiamento com taxas de juro muito baixas enquadra-se num conjunto de empréstimos e doações que o Banco Mundial tem feito a vários países, nomeadamente africanos, para relançar o crescimento económico depois dos impactos da pandemia de Covid-19.

O objectivo é “ajudar a acelerar a recuperação inclusiva e resiliente que está actualmente em curso”, lê-se no site do Banco Mundial, no qual se aponta que o empréstimo terá o valor de 750 milhões USD.

O financiamento enquadra-se no modelo de uma Operação de Desenvolvimento de Políticas, ao abrigo da qual o Banco, para além do financiamento, dá também apoio técnico e político a reformas institucionais que ajudem ao desenvolvimento económico e social dos países beneficiados.