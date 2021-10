Banco Mundial e FMI enfrentam danos de longo prazo após escândalo de manipulação de dados

Os danos do escândalo de manipulação de dados que forçou o Banco Mundial a descontinuar suas classificações do ambiente de investimento em “Doing Business” pode ser difícil de reparar e levantou dúvidas sobre se a pesquisa influente das instituições está sujeita à influência dos accionistas.

De acordo com a agência de notícias britânica, Reuters, independentemente de saber se a chefe do FMI, Kristalina Georgieva, foi a culpada pelas mudanças nos dados do Banco Mundial em 2017 que beneficiaram a China, o escândalo abalou a reputação de pesquisa de ambas as instituições, afirmam ex-funcionários, funcionários do governo e especialistas externos.

Georgieva negou veementemente as acusações em um relatório de investigação externa do Banco Mundial de que ela aplicou “pressão indevida” na equipe por mudanças que impulsionaram a classificação do ambiente de negócios da China de 85º para 78º no relatório de 2018 sobre classificações do ambiente de negócios em um momento em que o banco buscava em Pequim apoio para um grande aumento de capital.

A Reuters aponta que a classificação mais elevada na influente publicação do Banco Mundial pode significar maiores ingressos de fundos de investimento estrangeiro, impulsionando as economias dos países e os mercados financeiros, pois os gestores de fundos incorporaram as classificações do Doing Business em seus modelos analíticos. Actuais e ex-funcionários de bancos dizem que os países estão sempre pressionando por uma classificação mais elevada.

Georgieva culpou o escritório do ex-presidente do Banco Mundial Jim Yong Kim por ordenar mudanças que estavam fora da metodologia estabelecida no relatório. As mudanças, identificadas pela primeira vez em uma revisão de Dezembro de 2020, incluíram a remoção de métricas para o tempo necessário para abrir uma conta bancária e obter facturas, o que reduziu o tempo estimado para iniciar um negócio em Pequim e Xangai.

Economistas proeminentes e mulheres líderes estão se unindo em defesa de Georgieva com artigos de opinião publicados e tweets, incluindo o ex-economista-chefe do Banco Mundial Joseph Stiglitz, que rotulou as alegações de “tentativa de golpe” no FMI.