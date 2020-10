Banco Mundial disponibiliza 70 milhões USD a São Tomé e Príncipe

O Banco Mundial vai disponibilizar mais de 70 milhões USD para São Tomé e Príncipe, entre 2021 e 2023, com vista a criar emprego e desenvolvimento no país.

O responsável pela instituição em São Tomé e Príncipe, Jean Claude Tchatchouang, já garantiu ao primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, que a cooperação vai ser reforçada, avança o portal Voa Português.

O financiamento do Banco Mundial será, maioritariamente, canalizado para a reabilitação e construção de infraestruturas, bem como a recuperação do sector energético, que são os principais projectos do governo são-tomense para o progresso do país.

Contudo, uma parte do apoio financeiro está destinado ao combate contra o desemprego e a pobreza, e deverá ser também canalizado para o sector privado. “Queremos fazer muito mais aqui em São Tomé e Príncipe”, garantiu Tchatchouang.

O país já recebeu, este ano, diversos apoio financeiros do Banco Mundial. O organismo também financiará a requalificação da principal estrada da ilha de São Tomé, que liga a capital à cidade de Neves, com um financiamento de mais de 13 milhões de dólares, como forma de assegurar a primeira fase da obra.

O Banco Africano de Desenvolvimento também apoiou o orçamento do país com sete milhões USD.