Banco Mundial dispõe de USD 110 milhões para a saúde

O projecto de desenvolvimento de capital humano no sector da saúde tem como objectivo aumentar e melhorar a qualidade dos serviços de saúde no país e está enquadrado no projecto do Programa Nacional de Desenvolvimento (PND) 2018- 2023.

O BM avança que o nível de capital humano em Angola é de 0, 36 por cento, representando uma qualificação muito abaixo do que se espera do país.

Esses dados foram avançados durante o 3º simpósio sobre saúde pública realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, sob o lema “catalisar a implementação, cobertura e a qualidade das intervenções chave.

Cármen Carpio fez saber que se pretende atingir, até 2023, 21 municípios do país. O projecto abrange até a presente data cinco município das províncias do Bengo, Uíge, Luanda, Malange, Moxico, Lunda Norte e Cuando Cubango.

O BM, de acordo com a responsável, não apoia apenas projectos ligados a saúde, mas também nos sectores da educação, energia e águas.