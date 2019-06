Banco Mundial concede dois financiamentos a Cabo Verde

Banco Mundial retomou recentemente o apoio orçamental a Cabo Verde, com a concessão de um financiamento de 40 milhões USD para 2019, ao abrigo de um acordo recentemente assinado na capital Praia, segundo informação oficial.

De acordo com MacauHub, o vice-primeiro ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, assinou ainda com a directora de Operações para Cabo Verde, Louise Cord, um segundo acordo, ao abrigo do qual o Banco Mundial concedeu 10 milhões de dólares para o Fundo Soberano de Emergência.

“O Fundo Soberano de Emergência vai permitir que o governo tenha instrumentos para, no caso de ocorrência de situações de catástrofe, Cabo Verde possa intervir com autonomia, usando recursos próprios, o que não inviabiliza a possibilidade de se pedir auxílio internacional”, reforçou o ministro das Finanças.