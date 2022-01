Banco Mundial avisa que actividade económica vai desacelerar

O Banco Mundial espera uma desaceleração do crescimento da economia mundial em 2022 e 2023, noticiou o Jornal de Negócios.

Depois dos 5,5% previstos para o crescimento do PIB em 2021, a expectativa é de uma travagem do ritmo da actividade económica para 4,1% em 2022 e 3,2% no ano seguinte.

Os números foram publicados esta terça-feira, no relatório de Projecções Económicas Globais da instituição.



Depois da forte recuperação conseguida no ano passado, as novas variantes da COVID-19, a inflação, a escalada da dívida e as desigualdades deverão travar o ritmo da actividade, colocando em risco a recuperação nos mercados emergentes e em desenvolvimento, adianta o Banco Mundial.



A instituição explica que a ômicron demonstrou que a pandemia deverá continuar a prejudicar a actividade económica no curto prazo, mas os apoios orçamentais e monetários deverão começar a recuar. Ao mesmo tempo, as dificuldades de fornecimento para satisfazer a procura ainda não foram resolvidas.



"A economia mundial está a enfrentar ao mesmo tempo a COVID-19, a inflação, a incerteza política, com os gastos orçamentais e a política monetária em território novo", assinalou o presidente do Banco Mundial, David Malpass, num comunicado enviado às redacções.

"As desigualdades crescentes e os desafios de segurança são particularmente prejudiciais aos países em desenvolvimento", acrescentou, frisando que "colocar mais países num caminho de crescimento favorável exige acção internacional concertada e um conjunto abrangente de respostas de política nacional".