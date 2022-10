Banco Mundial aumenta projecção de crescimento do PIB do Brasil em 2022

O Banco Mundial aumentou de 1,5% para 2,5% a sua projecção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2022, devido ao impulso da reabertura da economia e ao aumento dos preços de commodities.

Em 2023, o órgão espera que a actividade no País arrefeça a 0,8%, devido à desaceleração da economia global, aumento dos juros nos EUA e queda dos preços de commodities. Os números constam do relatório “Novas Abordagens para Resolver o Déficit Fiscal”, publicado nesta terça-feira, 4, pela instituição.

Em entrevista, o vice-presidente do Banco Mundial para América Latina, William Maloney, disse que os efeitos de um cenário global mais desafiador no ano que vem já estão incorporados na projecção do banco, de um crescimento “relativamente baixo” do País em 2023. Toda a América Latina deve ser impactada por este cenário, afirmou.

Para o vice-presidente da instituição, a situação fiscal do País não é negativa, apesar do aumento da dívida em decorrência do auxílio financeiro pago à população durante a pandemia. “A situação fiscal do Brasil não é especialmente difícil para os padrões regionais”, disse o analista.

Maloney alertou, contudo, que será necessário observar o impacto do aumento das taxas de juros sobre o pagamento da dívida brasileira, mas lembrou que este quadro é compartilhado também pelo resto da América Latina.