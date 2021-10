Banco Mundial aumenta previsão do PIB da Rússia para 2021, mas alerta para impacto das sanções

A recuperação económica da Rússia será mais forte do que o esperado este ano, mas as sanções dos EUA, uma taxa de vacinação fraca e o aperto monetário do Banco Central pesarão sobre as perspectivas de crescimento, disse o Banco Mundial nesta quarta-feira.

De acordo com o Investing, a economia Russa superará a sua vizinha Bielorrússia, atingida pelas sanções ocidentais em meio a uma crise política, mas será menos pronunciada do que em outras ex-repúblicas soviéticas, como a Arménia, a Geórgia e o Uzbequistão.

Depois de encolher 3% em 2020, a queda mais acentuada em 11 anos, a economia russa recuperou-se para níveis pré-pandémicos, mas espera-se que perca força nos próximos anos sem investimento extra que possa vir dos gastos do Estado.

O Banco Mundial disse que agora espera que o Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia cresça 4,3% em 2021 e 2,8% em 2022 contra 3,2% e 3,2%, respectivamente, que previa em Junho.

Este ano, a economia “é apoiada por uma recuperação anterior da demanda doméstica e preços elevados de energia”, disse o Banco Mundial num relatório sobre a Europa e a Ásia Central.