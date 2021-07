Banco Mundial anuncia apoio de 5 milhões de dólares à Guiné-Bissau

O Banco Mundial vai apoiar a Guiné-Bissau com cinco milhões de dólares para a aquisição de vacinas, anunciou a nova representante da organização em Bissau, Anne-Lucie Lefebvre, após um encontro com o Presidente, Umaro Sissoco Embaló.

"Aproveitei o encontro para informar o Presidente da aprovação de um novo projecto de apoio à luta contra a COVID-19, que é um projecto no valor de cinco milhões de dólares (cerca de 4,2 milhões de euros), que vai ajudar a Guiné-Bissau a comprar vacinas no âmbito da iniciativa Covax, mas também vai ajudar toda a parte logística da campanha de vacinação", disse Anne-Lucie Lefebvre no final do encontro.

A nova representante do Banco Mundial disse também que informou o chefe de Estado guineense que a Guiné-Bissau "recebeu 2,6 milhões USD" no âmbito da iniciativa global para apoio à educação.

"O fundo vai ser aplicado no fortalecimento institucional, na melhoria da gestão de recursos humanos e na participação das famílias na gestão das escolas", afirmou.

Anne-Lucie Lefebvre felicitou também a Guiné-Bissau pela "boa performance em termos de desembolsos no âmbito dos projectos do Banco Mundial no último ano fiscal".

"Este ano a performance da Guiné-Bissau em termos de desembolsos foi de 21,6%, que é acima do objectivo do Banco Mundial para a região África, que é de 20%", disse.

No passado, salientou, a "Guiné-Bissau tinha uma média de desembolso de cerca de 15 a 17%, portanto, é um dos melhores anos para o portefólio do Banco Mundial aqui na Guiné-Bissau".