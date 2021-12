Banco Mundial anuncia 93 mil milhões em financiamento para as nações mais pobres

O fundo do Banco Mundial que ajuda as nações mais pobres recebeu uma injecção de 93 mil milhões USD para aumentar o auxílio destinado à recuperação da pandemia e outros programas, anunciou esta quarta-feira.

O Banco Mundial anuncia reforço do fundo de financiamento a nações mais pobres. “O compromisso generoso de hoje de nossos parceiros é um passo crítico no apoio aos países pobres em seus esforços para se recuperar da crise de COVID-19”, disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass.

É o maior aporte já feito pela Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), que concede subsídios a 74 países, a maioria deles africanos, informou a entidade com sede em Washington.

O pacote inclui 23,5 mil milhões USD em contribuições de 48 países de alta e média renda, bem como financiamentos obtidos nos mercados de capitais e contribuições do próprio Banco Mundial, segundo um comunicado.

O fundo da AID é reabastecido a cada três anos, mas, devido à pandemia, a última injecção de dinheiro foi antecipada em um ano e durará até junho de 2025.