Banco Mundial alerta que crescimento económico do sul da Ásia cairá

Os efeitos desvendarão décadas de progresso na batalha da região contra a pobreza.

Economias como Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Paquistão relataram relativamente poucos casos de vírus, mas especialistas temem que possam ser os próximos pontos críticos.

A região do sul da Ásia abriga 1,8 mil milhões de pessoas e algumas das cidades mais densamente povoadas do mundo.

“O sul da Ásia se vê em uma perfeita tempestade de efeitos adversos, o turismo secou, ​​as cadeias de suprimentos foram interrompidas, a demanda por roupas entrou em colapso e os sentimentos dos consumidores e dos investidores se deterioraram”, diz o relatório do Banco Mundial.

Reduziu sua previsão de crescimento para a região este ano para 2,8%, ante a projecção original de 6,3% feita antes do surto do vírus. Pelo menos metade dos países desta região pode entrar em “profunda recessão”, a economia mais atingida será as Maldivas, um país de pequenas ilhas no Mar da Arábia, onde o colapso do turismo de ponta poderia ver sua produção económica diminuir em até 13%, alertou o Banco Mundial.

A Índia, a maior economia do sul da Ásia, pode ver um crescimento de apenas 1,5% em seu exercício financeiro, abaixo dos 5% previstos, previu o Banco Mundial, aconselhou os governos a “intensificar as acções para conter a emergência de saúde, proteger seu povo, especialmente os mais pobres e vulneráveis, e preparar o terreno para uma rápida recuperação económica”.

O Banco Mundial também recomendou programas de trabalho temporário para trabalhadores migrantes e alívio da dívida para empresas e indivíduos, reduzindo a burocracia sobre importações e exportações essenciais, na semana passada, o credor com sede em Washington DC disse que iria distribuir até 160 mil milhões de USD em apoio financeiro nos próximos 15 meses para ajudar os países vulneráveis ​​a lidar com a pandemia e reforçar sua recuperação económica.