Banco Mais está aberto a reclamações

No comunicado, datado de 19 de Novembro, o administrador da Massa Falida do Banco Mais, João Fernando Quiúma, alerta que findo o prazo, em contagem desde o dia 23, “não se dignará em receber ou aceitar quaisquer outras reclamações de créditos”.

As reclamações, de acordo com o documento, devem ser feitas por escrito e mediante junção do comprovativo do título de crédito, podendo ser entregues em mão no escritório do Banco Mais, sito na Avenida 4 de Fevereiro, Edifício Presidente - Business Center, 2º andar, porta 217, entre às 9h00 e 14 horas.

Quem queira fazê-lo por email deve utilizar o endereço BancoMais@bna.ao, com confirmação de recebimento.