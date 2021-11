Banco Keve 'privilegia' economia real

A 'estratégia' do Banco Keve prevê (certamente) uma particular atenção ao sector económico, pelo facto de o montante concedido para o crédito ser muito aproximado ao valor investido em títulos e valores mobiliários (dívida pública), situação que dificilmente ocorre nas instituições bancária de grande dimensão.

O montante disponibilizado em crédito (carteira), até ao terceiro trimestre de 2021, como atesta a informação financeira daquele banco, é de pelo menos 45,7 mil milhões de Kwanzas e representa 28,9% do activo, orçado em 157,5 mil milhões Kz.

Também se pôde observar que a quantia investida em títulos e valores mobiliários (TVM), no período em referência, está calculada em perto de 45,8 mil milhões Kz; tem um peso de (aproximadamente) 29% do activo total do Banco Keve.

O mesmo ocorreu no terceiro trimestre de 2020. Neste período, a carteira de crédito do Banco Keve estava avaliada em quase 62,4 mil milhões Kz, enquanto o volume da dívida pública 62,6 mil milhões Kz. O primeiro indicador tinha um peso de 32,2% sobre o activo (avaliado em 193,9 mil milhões Kz) ao passo que o segundo 32,3%.

Pela tendência, o Banco Keve manterá a disponibilidade a fim de continuar a analisar novas operações de crédito para o sector real da economia, no âmbito do Aviso nº 10/2020, do Banco Nacional de Angola (BNA); criado para facilitar a produção de bens essenciais que apresentam défices de oferta de produção nacional.

No documento intitulado “Crédito ao Sector Real da Economia”, o Banco Keve afirma ter cumprido com o montante mínimo a conceder, bem como a quantidade de novos créditos, conforme o nº 1 e alínea b) do nº 2 do artigo 4º do Aviso nº 10/2020.