Banco internacional apoiado pela China suspende projectos na Rússia

O Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, apoiado pela China e com sede em Pequim, anunciou que “todas as actividades relacionadas com a Rússia e a Bielorrússia foram suspensas e estão sob revisão” devido à guerra na Ucrânia.

À medida que a guerra na Ucrânia se desenrola, o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas (AIIB, na sigla em inglês) estende os seus pensamentos e simpatia a todas as pessoas afectadas. Os nossos corações estão com todos os que estão a sofrer”, lê-se num comunicado publicado no portal daquela entidade.

A Rússia é membro fundador do banco de desenvolvimento, com uma participação de 6,7%. Portugal e Brasil encontram-se também entre os 50 fundadores.

Ucrânia e Bielorrússia não são membros do banco, a primeira instituição financeira internacional proposta pela China, e vista como um potencial rival do Banco Mundial, apoiado pelos Estados Unidos.

A China tem 30,34% do capital e 26,06% dos votos do novo banco.

“O AIIB está pronto para estender o financiamento de forma flexível e rápida e apoiar os membros que foram afectados negativamente pela guerra, directa ou indirectamente”, acrescentou o comunicado.