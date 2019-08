Banco Empresas Montepio nomeia três novos administradores executivos

Os três gestores assumem, a partir de hoje, as funções de administradores executivos do BEM, “na sequência da autorização concedida pelo Banco de Portugal em 9 de agosto”, refere o banco, na mesma nota.

Com a aprovação pelo Banco de Portugal dos nomes propostos para o conselho de administração do banco BEM, este órgão passa a contar com cinco administradores executivos: Carlos Leiria Pinto, Joana Carvalho, José Carlos Mateus, Nuno Mota Pinto e Pedro Ventaneira, cabendo a presidência não executiva a Carlos Tavares, que é simultaneamente chairman do Banco Montepio.

“Nesta fase, o modelo de governo adoptado não contempla a opção estatutária de delegação da gestão corrente (em administradores delegados ou em comissão executiva)”, lê-se no comunicado. “Os administradores executivos do banco BEM agora nomeados, em conjunto com os administradores já em funções, formam uma equipa com vasta experiência no sistema financeiro e competências que correspondem à proposta inovadora do banco”, acrescenta a instituição.