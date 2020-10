Banco Económico não presta contas

O Banco Económico não divulgou o relatório e contas do exercício económico de 2019, incorrendo na violação do artigo 7 do Aviso nº 5/2019 do Banco Nacional de Angola (BNA), combinado com o nº 2 do Artigo 93° da Lei das Instituições Financeiras.

As instituições financeiras bancárias devem elaborar demonstrações financeiras, complementadas por notas explicativas às demonstrações financeiras, necessárias ao completo esclarecimento da posição financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa das mesmas, a luz do nº 2 do artigo 5° do Aviso 5/2019 do BNA.

As demonstrações financeiras anuais devem estar disponíveis até o dia 30 de Abril do ano subsequente, neste caso o relatório anual do exercício económico de 2019 já deveria estar disponível. Até ao fecho desta edição o Banco Económico não tinha no site nem tinha publicado em jornal de grande circulação nacional o relatório das suas actividades de 2019. Além das contas anuais o Económico que é controlado em 70,4% pela Sonangol não publica balancetes trimestrais desde o III trimestre de 2019.

O Aviso nº5/2019 manda que os balancetes em base individual e consolidado devem ser publicados até 45 dias, após término do trimestre.

Ou seja, o relatório do quarto trimestre de 2019 deveria ter sido publicado no dia 15 de Fevereiro de 2020, o do I trimestre de 2020 no dia 15 de Maio e o do II trimestre no dia 15 de Agosto.

Até ao momento nenhum dos balancetes trimestrais do Económico viu a luz do dia. E como já terminou o terceiro trimestre, o banco tem até a odia 15 de Novembro ara o publicar.

Ao não publicar o balancete do último trimestre de 2019, o relatório e contas do ano transacto e os balancetes dos primeiro e segundo trimestres de 2020, o Banco Económico cometeu a omissão, nos prazos legais, de publicações obrigatórias.

Tal facto constitui uma violação ao princípio da publicidade e coloca em risco o sistema financeiro e de determinações específicas, emitidas pelo BNA no Aviso 5/2019 e nos termos nas alíneas d; h do artigo 151º da Lei 12/15 de 17 de Junho, Lei de Bases das Instituições Financeiras.

O Banco económico incorre em sanções que rondam os 150 mil kz aos 150 milhões Kz, equivalente a mais de 230 mil USD.

Face ao atraso nas contas, de acordo com a legislação em vigor, o Governador do BNA pode restringir ou suspender determinadas pessoas de exercer funções de administração e gestão no sistema financeiro.

O BNA pode também suspender ou substituir os administradores directos e indirectos, determinar a realização de auditoria global ou parcial à actividade da instituição por entidade independente designada pelo regulador.

A designação de novos administradores ocorre caso a administração não ofereça garantias de actividade prudente, colocando em risco o interesse do credor, se for detectada violações graves ou reiteradas de normas legais ou regulamentares que disciplinem a actividade da instituição.

O Mercado contactou o Banco Económico para esclarecer os aspectos relacionados com a falta de divulgação das contas, mas a instituição não se pronunciou.

De igual modo, contactámos o BNA sobre as medidas a serem tomadas contra Económico, mas também não obteve resposta.