Banco Económico com maior lucro da banca em 2021 e prejuízo histórico em 2019

O Banco Económico (BE) aprovou, em Assembleia Geral, as contas dos últimos três anos, onde apresenta um resultado líquido de 173, 3 mil milhões Kz em 2021, registando o maior lucro da banca nacional neste período, segundo contas do Mercado.

Com este lucro, o Económico ultrapassa o Banco de Fomento Angola (BFA) e apresenta-se como o banco que mais lucrou no ano passado. Assim o ranking dos big three 2021 em termos de lucros passa a ser o seguinte: Económico com lucro de 173,3 mil milhões Kz, seguido pelo BFA com 153,3 mil milhões Kz e o BAI com 41,5 mil milhões Kz.

A instituição bancária que passa a ser presidida por Pedro Cruchinho (PCA) e dirigida por Carlos Duarte (CEO) registou um activo na ordem dos 1,28 biliões Kz em 2021, uma queda de 19% face a 2020. Ainda no ano passado, os créditos a clientes reduziram 15% e os depósitos caíram 18%, tendo alcançado um rácio de transformação de 17%. Os capitais próprios estão avaliados em -455 mil milhões Kz.

Já o produto bancário cresceu 31%, passando de 137,9 mil milhões Kz em 2020 para 180,3 mil milhões em 2021. A margem financeira complementar cresceu 22% para 210 mil milhões Kz.

Apesar de o banco apresentar maior lucro em 2021, nos anos anteriores, o Económico registou prejuízos. Em 2019, o ex-besa registou o maior prejuízo da banca com um resultado líquido negativo de 531,2 mil milhões, deixando para trás Banco Poupança e Crédito (BPC) que no mesmo ano havia registado 404,7 mil milhões kz de prejuízo, e os prejuízos histórico de 524,9 mil milhões Kz também contabilizados pelo gigante público.

Em 2020 os prejuízos do Económico reduziram para 137,8 mil milhões, ficando apenas atrás do prejuízo histórico do BPC.

De acordo com o banco, estes resultados negativos devem-se, essencialmente, à Avaliação à Qualidade dos Activos (AQA) dos maiores bancos angolanos, levada a cabo pelo BNA e acordada com o FMI. Esta avaliação destapou necessidades de capitalização avultadas na banca, já que identificou carteiras de crédito com elevada exposição ao malparado e activos imobiliários sobrevalorizados. O mesmo também o que aconteceu no BPC.

Reestruturação accionista

O Banco Económico reestruturou a sua base accionista passando a ser detido pelo organismo de investimento colectivo Económico - Fundo de Capital de Risco de Subscrição Particular. Esta entidade é supervisionada pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e integra em exclusivo os depositantes que voluntariamente aderiram à iniciativa de recapitalização.

Em resultado, acrescenta-se no comunicado, o BE tornou-se integralmente privado, sendo o seu accionista único uma entidade regulada, “o que representa um maior alinhamento com as exigências regulatórias actuais”.

Segundo o jornal Expansão, são 40 os depositantes que aderiram ao acordo que permite utilizar 65% dos seus depósitos para recapitalizar o banco, criado na sequência da falência do Banco Espírito Santo Angola (BESA), em 2014.

Além do aumento de capital, e tal como previsto nas medidas do Plano de Recapitalização e Reestruturação aprovadas pelo Banco Nacional de Angola (BNA), a reposição dos fundos próprios foi realizada pela emissão de Títulos de Participação Perpétuos (TPP), com a equivalência deste instrumento a fundos próprios principais.

A emissão dos TPP e o aumento do capital social nos montantes de, respectivamente, 121,2 mil milhões Kz e 271,5 mil milhões kz, já foram integralmente realizados, refere a nota de imprensa do banco.

Estão em curso “medidas complementares de recapitalização” que preveem um total de fundos próprios regulamentares de 110,9 mil milhões kz, para que o BE apresente rácios de solvabilidade em linha com as exigências regulamentares.