Banco do Canadá sobe taxas de juro em 50 pontos base para 4,25%

O Banco do Canadá aumentou ontem (quarta-feira) as taxas de juro em 50 pontos base, para 4,25%, acima do esperado e o nível mais alto desde o início de 2008.

O aumento é o sétimo decidido este ano pelo banco central canadiano, que iniciou 2022 com uma taxa de juro de 0,25%.

A entidade monetária indicou que pode estar perto do fim o ciclo de subidas das taxas de juro, que iniciou para controlar a inflação muito elevada.

Em Junho, a taxa de inflação atingiu 8,1%, mas desde então tem vindo a recuar e em Outubro ficou em 6,9%.

O Banco do Canadá explicou em comunicado que vai analisar se são necessárias mais subidas “para que a oferta e a procura voltem a estar equilibradas e seja atingido o objectivo de inflação” que é de 2%.

“Mantemos o nosso compromisso de atingir a meta de inflação de 2% e regressar à estabilidade de preços”, indicou o banco central, acrescentando que apesar de haver indícios de que a pressão inflacionista está a “perder força”, a “inflação ainda continua muito alta”.

O Banco do Canadá também afirmou que os dados económicos mais recentes indicam que o crescimento ficará estagnado até finais do ano e na primeira metade de 2023.