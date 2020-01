Banco de Portugal diz que estão a correr processos de contraordenação a bancos angolanos

“Na verdade, e tal como a lei determina, o Banco de Portugal instaurou processos de contraordenação, que se encontram em tramitação, com vista a apurar e a demonstrar probatoriamente, salvaguardando os legítimos direitos dos arguidos, se as situações identificadas são, ou não, susceptíveis de gerar responsabilidade contraordenacional”, lê-se no esclarecimento hoje divulgado pelo regulador e supervisor bancário de Portugal.

“Saliente-se que, nos casos em apreço, todas as medidas que foram propostas pelas equipas técnicas do Banco de Portugal foram integralmente adoptadas pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal. São, assim, falsas as afirmações contidas na referida reportagem [da SIC, transmitida na segunda-feira à noite] de que o Banco de Portugal deixou de instaurar qualquer processo de contraordenação por infracções que tenham sido identificadas pelas respectivas equipas inspetivas”, lê-se no esclarecimento hoje divulgado.

A reportagem do canal de televisão português SIC, transmitida no Jornal da Noite na segunda-feira, sobre bancos de capital angolano que operaram em Portugal, noticiou que inspectores do Banco de Portugal detectaram graves problemas na prevenção de branqueamento de capitais e prevenção de terrorismo nos bancos BIC, BNI e BPA e que para os três bancos os técnicos que realizaram inspecções propuseram 38 contraordenações.

Segundo a SIC, dois dos bancos em causa, BNI e BPA, dizem nunca ter recebido informação sobre a aplicação de contraordenações.

No caso do BNI Europa (cujo principal acionista é Mário Palhares, antigo vice-governador do Banco Nacional de Angola), noticiou a SIC que no fim da inspeção de 2016 foram propostas sete contraordenações por violações graves de normas, mas que segundo o banco não foram aplicadas contraordenações e nem sequer recebeu qualquer proposta de contraordenação.

Sobre o Banco Atlântico Europa (BPA, cujo um dos principais acionistas será, segundo a reportagem, Manuel Vicente, antigo vice-Presidente de Angola), noticiou a SIC que a conclusão da inspecção de 2016 foi a evidência de lacunas e falhas graves na prevenção de branqueamento de capitais e prevenção de terrorismo, tendo sido propostos oito processos de contraordenação.