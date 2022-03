Banco de Inglaterra sobe taxas de juro de 0,5% para 0,75%

O Banco de Inglaterra (BoE) subiu hoje as taxas de juro do Reino Unido, de 0,5% para 0,75%, o terceiro aumento consecutivo para travar a inflação, foi anunciado.

O BoE subiu as taxas para 0,5% em Fevereiro e para 0,25% em Dezembro para conter a inflação, depois de ter as baixado para 0,1% em 19 de Março de 2020, como medida para combater a pandemia.

Com este aumento, anunciado depois da reunião de política monetária, as taxas de juro estão agora no nível máximo desde Março de 2020, quando estalou a pandemia.

A subida da taxa ocorre numa altura em que os preços da energia e os custos dos alimentos estão a aumentar a nível interno e global, ao mesmo tempo que existem preocupações de que a guerra na Ucrânia os empurre ainda para um nível mais alto.

Ao justificar a subida, o comité de política monetária do BoE afirmou hoje que, embora o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) tenha sido mais forte do que o esperado em janeiro, o crescimento da economia do Reino Unido é “susceptível de abrandar” devido às pressões causadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

O banco diz que o impacto dos preços da energia e da invasão russa sobre a economia é “algo que a política monetária não foi capaz de evitar”.

“A inflação irá aumentar ainda mais nos próximos meses, para cerca de 8% no segundo trimestre de 2022, e possivelmente será mais elevada ainda no final do ano”, advertiu o BoE.

Esperava-se que a inflação atingisse o seu pico em Abril devido ao aumento dos preços do gás e do petróleo, o que levará o regulador de energia do Reino Unido a aumentar o preço regulado da electricidade.

Ao contrário do BCE e da Fed, o BoE já começou a reduzir o seu programa de compra de activos (Quantitative Easing, QE), tendo decidido na sua última reunião não comprar de volta as obrigações do Estado que detém quando estas atingirem a maturidade.

A carteira do BoE caiu assim de 895 mil milhões de libras (um bilião de euros) para 867 mil milhões de libras (847 mil milhões em obrigações do Estado, 20 mil milhões em obrigações de empresas) desde a última reunião de Fevereiro.

Esta é a primeira vez que a quantidade de títulos detidos pelo banco central britânico diminuiu desde que o programa começou em 2009.