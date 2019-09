Banco de Inglaterra mantém taxa de juro principal em 0,75%

Os nove membros da Comissão de Política Monetária do Banco de Inglaterra votaram todos a favor da manutenção das taxas de juro.

Num comunicado, o Banco de Inglaterra afirma que os desenvolvimentos relacionados com a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) — prevista para 31 de outubro — estão a tornar os indicadores económicos “mais voláteis”.

O Banco de Inglaterra também adverte no comunicado que, se o Reino Unido sair da UE sem acordo, o câmbio deverá cair, enquanto a inflação deverá subir e o crescimento desacelerar.

Quanto mais tempo durarem as incertezas relacionadas com o ‘Brexit’, mais provável é que o crescimento caia para níveis abaixo do potencial, adiantou o banco central britânico.