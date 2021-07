Banco de Cabo Verde adopta medidas para saída das moratórias de crédito

O Banco de Cabo Verde anunciou esta quarta-feira novas medidas para a saída gradual das moratórias de crédito, prorrogas até 31 de Março de 2022, esperando que até lá a banca esteja mais aliviada dos efeitos da pandemia da COVID-19.

As medidas foram enunciadas em conferência de imprensa, na cidade da Praia, pelo governador do Banco de Cabo Verde (BCV), Óscar Santos, que explicou que o objectivo é reforçar o financiamento à economia pelas instituições de crédito e a sua capacidade de absorção de perdas decorrentes da crise pandémica.

Relativamente às medidas prudenciais, o regulador do sistema financeiro cabo-verdiano baixou o rácio de solvabilidade para 10% para os bancos que operam no país, quando o mínimo exigido são 12%, com vigor até 21 de Março de 2022.

O BCV permite ainda a manutenção até Março de 2022 da suspensão da dedução dos valores dos bens recebidos em reembolso de crédito próprio, enquanto as moratórias vão continuar, mas não serão consideradas como créditos em incumprimento.

O cliente bancário que iniciou o pagamento dos juros das moratórias a 01 de Julho de 2021 e o reembolso do capital será a partir de 01 de Janeiro de 2022, em caso de pedido de renegociação, poderá também não ser classificado como incumprimento.

"São medidas que aliviam os capitais e fundos próprios dos bancos. Neste contexto podem continuar as suas actividades sem grandes impactos sobre a sua rentabilidade. São sobretudo medidas de alívio à banca", explicou.

O governador anunciou ainda medidas de política monetária, em que os créditos até três anos continuam com uma taxa de juro de 0,75%, de forma que as instituições de crédito possam continuar a financiar a economia a custos reduzidos.

O BCV reduziu, entretanto, o montante de colocação de crédito mensal para 1,5 mil milhões de escudos (13.6 milhões de euros), mas que pode atingir o montante de 9 mil milhões de escudos (81.6 milhões de euros) até Junho de 2022, altura em que procederá à nova avaliação.

O banco central manteve ainda as taxas de referência e o actual programa de financiamento a longo prazo, através da Operação Monetária de Financiamento (OMF), até 31 de Dezembro de 2021.