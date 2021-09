Banco da Inglaterra abre a porta ao aumento das taxas de juro

O Banco de Inglaterra (BoE) abriu esta quinta-feira a porta a uma subida das taxas de juro directoras já em Novembro, perante a pressão que tem colocado o aumento de preços no país. Com a previsão de que a inflação atinja os 4% em Novembro, o banco central britânico admite subir as taxas de referência ainda este ano, de forma a controlar o aquecimento da economia.

A subida dos preços da energia tem sido o principal motor do aumento de preços, com os produtores a passarem a incidência do aumento de custos aos consumidores, explica o BoE.

Assim, e numa postura mais agressiva do que, por exemplo, os seus congéneres norte-americanos, os membros do Comité de Política Monetária do organismo concordam que, caso seja necessário, o banco central deverá subir as taxas de juro ainda antes do fim programado do programa de compra de activos em curso, que está previsto para o final deste ano.

A inflação no Reino Unido atingiu os 3,2% em Agosto, uma subida em relação aos 2% registados em Julho, valor que é igualmente o alvo do banco central daquele país para o médio e longo prazo.

No entanto, os custos da energia, sobretudo do gás natural, constituem um factor de incerteza neste indicador, com os analistas do BoE a identificarem neste imput um significativo risco de aumento da inflação.