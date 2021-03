Banco da China regista primeiros lucros em Angola após três anos de prejuízos

O Banco da China Limitada – Sucursal em Luanda (BOCLB) registou lucros de 443,5 milhões Kz, em 2020, a primeira vez após ter contabilizado prejuízos nos três primeiros anos a operar no sistema bancário angolano, segundo apurou o Vanguarda com base nos balancetes disponíveis.

A instituição bancária começou a operar no País em 2017, ano em que contabilizou prejuízos de mil milhões Kz, que pioraram em 2018 para 1,2 mil milhões e 1,6 mil milhões em 2019.

Em 2020 os activos do BOCLB cresceram cerca de 326%, ao sair de 14,4 mil milhões Kz em 2019 para 61,3 mil milhões. A principal rubrica das aplicações é o crédito que cresceu mais de 22% de 170 milhões kz em 2019 para 39 mil milhões kz no ano passado.

Do lado do passivo, destacam-se os recursos dos clientes, que englobam os depósitos, que caíram 60%, saindo de 5 mil milhões, em 2019, para 2 mil milhões Kz, em 2020.

Dos 21 bancos autorizados a operar em Angola que apresentaram balancetes do quarto trimestre de 2020, a sucursal chinesa era 17ª em termos de activos, com os referidos 61,3 milhões Kz, num ranking liderado pelo BAI com mais de três biliões Kz. Não apresentaram contas o Banco Millennium Atlântico, Económico, Standard Chartered Bank Angola (SCBA) e o Banco VTB África, sendo que todos eles apresentavam activos superiores aos do Banco da China em 2019. A manter-se esta situação, o banco chinês era 21.º em 2020.

O Banco da China chegou em Angola em 2012, como Banco da China - Escritório de Representação.

Em 2015 começou o processo de passagem a sucursal que foi autorizada através do Despacho Presidencial n.º 57/16 de 13 de Maio. Em meados de 2017 iniciou a actividade tornando-se no primeiro Banco Comercial Asiático a abrir uma sucursal em Angola e a única até ao momento.

O Banco da China é presidido desde Junho de 2012 pelo chinês Yang Haiyong quadro do banco que trabalhou na China, Estados Unidos da América e Alemanha.

“A Mãe Grande”

O Banco da China (BOC na sigla em inglês), casa mãe do BOCLB, é o quarto maior banco quer da República da China quer do mundo com 3,2 biliões USD de activos, cerca de 40 vezes o PIB de Angola, de acordo com o ranking dos 100 maiores bancos do mundos da agência de notação financeira Standard & Poor’s Global Market Intelligence, de Abril de 2020 com base em dados de Março do mesmo ano. Os quatro maiores bancos do mundo por activos são chineses.

Criado formalmente em Fevereiro de 1912, é o único banco chinês a operar há mais de 100 anos e também o único banco das economias emergentes designado como banco global sistemicamente Importante em 6 anos consecutivos.

Presente em 51 países, o Banco da China tem relações com bancos comerciais, bancos de investimentos e instituições financeiras de quase todo o mundo.