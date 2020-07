Banco Central timorense com lucros de 6,55 milhões USD em 2019

O Banco Central de Timor-Leste (BCTL) registou em 2019 lucros de 6,55 milhões USD (5,59 milhões de euros), impulsionados em particular pelo crescimento do rendimento de juros pelos investimentos realizados pela instituição.

Os dados fazem parte do Relatório Anual de Demonstrações Financeiras do ano passado, publicado pela instituição no Jornal da República, a par da auditoria realizada pela Ernst & Young, em Lisboa.

Segundo o documento, o BCTL tinha no final do ano activos no valor de 704 milhões USD (601 milhões de euros), menos 22 milhões que no final de 2018, sendo que a maior fatia, 662 milhões USD (565 milhões de euros) correspondia a caixa e disponibilidade em bancos.

Os depósitos do Governo no BCTL eram de 449 milhões USD (383,4 milhões de euros) no final de 2019.

No que toca aos resultados, o BCTL obteve rendimentos líquidos de investimentos de 7,23 milhões USD (6,17 milhões de euros) e resultados líquidos de comissões, relacionadas com a gestão do Fundo Petrolífero, de 4,76 milhões USD (quatro milhões de euros).

Os rendimentos totais ascenderam a 12,95 milhões USD (11,1 milhões de euros)

As despesas totais ascenderam a cerca de 6,4 milhões USD (5,46 milhões de euros), quase dois terços referentes a custos com pessoal e gastos gerais administrativos.