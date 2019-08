Banco Best lucra 2,3 milhões de euros no primeiro semestre

O Banco Best assinala que, face ao primeiro semestre do ano passado, “a estabilidade na rentabilidade dos capitais próprios nos 6% e a melhoria do rácio cost to income, não incluindo os resultados da alienação de outros activos, de 66% para 65%”. Nos activos sob gestão de 2 mil milhões de euros, destaca-se o valor de “580 milhões de euros alcançados nos depósitos de clientes, valor que representa um crescimento de 7% quando comparado com igual período do ano passado”, adianta o banco.

Este “aumento dos depósitos verificou-se exclusivamente a nível dos depósitos à ordem (que aumentaram 15%)”, tendo-se observado uma “redução no volume dos depósitos a prazo, como consequência das baixas taxas de juro e do pouco interesse deste produto tradicional, quando comparado com a variedade das ofertas de outros produtos financeiros disponibilizados pelo Banco Best”, refere a instituição.

O Banco Best considera que “tem a oferta mais completa da banca em Portugal em produtos de asset management e trading – afirmação evidenciada no “facto de nos recentes prémios ‘Morningstar’ o Best ter sido o banco com mais produtos premiados disponíveis na sua oferta”, observa – assegurando, para além disso, uma abordagem comercial independente. O Banco Best “não tem oferta própria, pois atua exclusivamente como distribuidor, unicamente centrada no perfil e objetivos de investimento dos clientes”, refere.