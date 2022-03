Banco BAI: contas não actualizadas vão estar impossibilitadas de realizar movimentos bancários

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) cadastrou, no período de Agosto de 2021 a Fevereiro deste ano, um total de 162 mil clientes no processo de actualização de contas em curso em todo o País.

Segundo dados fornecidos pela direcção de comunicação e marca do banco, este programa iniciado em 2020, até agora, já actualizou as contas de 80% do total de 1,5 milhões de clientes controlados.

A referida área afecta à gestão do BAI reiterou que no dia 31 deste mês encerra o processo de actualização.

Estão disponíveis a totalidade das 158 agências controladas pelas 18 províncias, sendo 132 agências e dependências, doze postos de atendimento, dez centros de atendimento a empresas, dois custódias de tesouraria e mais outros dois centros premium.

Também, o banco reitera que tem disponíveis 63 agências identificadas no portal "www.bancobai.ao”, funcionando aos sábados para permitir aos clientes que não tenham disponibilidade de se deslocar aos balcões nos dias de semana para que o façam aos sábados.

No final deste processo, as contas não actualizadas, isso até 31 de Março, vão estar impossibilitadas de realizar movimentos bancários.