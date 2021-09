Banco Atlântico adopta horários mais flexíveis

O Banco Millennium Atlântico fez saber que, desde ontem, 21 agências funcionam em horário alternado, para dar resposta à procura por serviços antes e depois do expediente laboral da maioria dos clientes.

A nota indica 11 agências seleccionadas para atender no período das 7 às 14 e outras 10 que vão estar abertas das 10 às 17 horas.

De acordo com o Jornal de Angola, a administração do banco diz ter seleccionado em cada localidade abrangida dois balcões para cada um dos horários adoptados. Foram designados balcões nas cidades de Benguela, Huambo, Lubango (Huíla), Cabinda, um do Uíge e um total de 12 em Luanda, nas zonas do Benfica, Viana, Mutamba, São Paulo, Camama e Talatona.

Os funcionamentos em horários diferenciados, de acordo com a administração do Millennium Atlântico, têm em vista a prestação de um melhor serviço a todos os clientes que pretendam deslocar-se, presencialmente, a um ponto de atendimento.

A administração justifica também o regresso do horário diferenciado às agências, suspenso na sequência da adopção de medidas anti-COVID, ao alinhamento com o instrutivo do BNA, que orienta o alargamento do horário de atendimento aos clientes por parte dos bancos comerciais.

Os colaboradores do Atlântico estão preparados para organizarem eficazmente o atendimento nas agências para evitarem a aglomeração de clientes no seu interior.

Anteriormente, o BAI também já havia anunciado a abertura de alguns balcões aos sábados, medida que já tem sido implementada pelos bancos Sol e BPC. Esta é uma resposta à directiva do BNA, que orienta os bancos a alargarem o período de atendimento, de 25 de um mês a 10 do mês seguinte.