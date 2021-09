Banco Africano quer 100 mil milhões por ano contra alterações climáticas

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento defende que os países mais avançados devem mobilizar 100 mil milhões USD por ano em investimentos que permitam uma adaptação às alterações climáticas.

As acções para evitar os piores impactos do desastre climático têm de começar com os países desenvolvidos a honrarem o compromisso de investir capital novo e adicional e financiamentos sobre o clima num mínimo de 100 mil milhões USD por ano”, cerca de 85 mil milhões de euros, defendeu Akinwumi Adesina.

O comentário surge depois de na semana passada, o Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ter defendido a transição para energias renováveis, redução da utilização dos combustíveis fósseis e carvão, mais impostos e menos subsídios sobre recursos naturais poluentes.

Em 2019, o BAD investiu 10,3 mil milhões USD (8,7 mil milhões de euros) no desenvolvimento de projectos no continente, dos quais 3,6 mil milhões USD (3 mil milhões de euros) foram reservados para o financiamento climático, o que representa quatro vezes mais do que a verba destinada para esta área em 2016, lê-se na nota divulgada em Abidjan.

“No ano passado, o banco investiu 63% do seu financiamento climático na adaptação, ultrapassando os 50% defendidos pelas Nações Unidas para projectos de mitigação e adaptação às alterações climática”, lê-se ainda na nota enviada à Lusa, que lembra que a cimeira global sobre o clima (COP26) acontece dentro de seis semanas em Glasgow, na Escócia.