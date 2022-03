Banco Africano de Desenvolvimento visita Angola para avaliar notação de risco

Uma missão do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) vai estar entre quarta-feira e sexta-feira em Angola para proceder à revisão económica angolana, no âmbito da actualização da notação de risco da dívida do País.

Segundo um comunicado do Ministério das Finanças (MINFIN), os representantes do BAD vão apresentar ao Executivo os detalhes sobre o processo de definição da classificação de risco e proceder à revisão económica do País.

A missão liderada pelo director de riscos do grupo BAD, Ifedayo Orimoloye, vai manter encontros de trabalho com altos responsáveis do sector financeiro, incluindo a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, e o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos, em 30 de Março.

Seguem-se encontros técnicos com representantes do Gabinete de Estudos e Relações Internacionais e da Unidade de Gestão da Dívida do Minfin, estando igualmente programada para o mesmo dia uma reunião no Ministério da Economia e Planeamento.

Para o segundo dia de trabalhos, estão previstas reuniões com a equipa de quadros seniores do Banco Nacional de Angola (BNA) e do Fundo Soberano de Angola.

A missão prevê igualmente encontros com parceiros multilaterais, nomeadamente, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, bem como com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, adianta o MINFIN.