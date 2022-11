Banco Africano aprova apoio de 23 milhões USD à Guiné-Conacri

O Fundo Africano de Desenvolvimento aprovou um empréstimo de quase 23 milhões USD à Guiné-Conacri para aumentar a produção alimentar de emergência e mitigar o efeito do aumento dos preços de alimentos e energia.

"O Conselho de Administração do Fundo Africano de Desenvolvimento aprovou um apoio financeiro de 22,98 milhões USD à Guiné-Conacri com o objectivo de implementar o Projecto de Produção Alimentar de Emergência para mitigar os efeitos do aumento dos preços dos alimentos básicos devido à pandemia de Covid-19 e à guerra na Ucrânia", lê-se no comunicado de imprensa.

O financiamento do Fundo Africano de Desenvolvimento, a janela concessional do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, consiste num empréstimo de 12,98 milhões USD (12,62 milhões de euros) e numa subvenção de 10 milhões USD (9,72 milhões de euros).

"O apoio do Fundo Africano de Desenvolvimento ajudará a reforçar a capacidade dos agricultores em matéria de boas práticas agrícolas, aumentando a produção e a produtividade alimentar e assim melhorando a segurança alimentar do povo guineense", disse a diretora-geral do Banco Africano de Desenvolvimento para a África Ocidental, Marie-Laure Akin Olugbade.

De acordo com o Banco, "cerca de 35 750 agricultores serão directamente beneficiados pelo projecto, pelo menos 30% dos quais são mulheres agricultoras e 1 650 explorações pecuárias, incluindo as que são detidas e geridas por mulheres".

No total, os beneficiários indirectos estão estimados em 71 500 agricultores e 3 300 pastores, conclui-se no comunicado.