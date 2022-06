Bancário encoraja adesão de jovens ao crédito habitacional

Essa posição foi defendida, no domingo, no Cazenga, pelo bancário e prelector Domingos Balduino da Rosa, quando intervinha numa palestra sob tema: “Crédito Habitacional e Responsabilidade Paternal”.

Para o palestrante, as pessoas são aconselhadas a tomarem consciência, responsabilidade e analisarem de forma sábia, antes de assinarem qualquer compromisso sobre o crédito habitacional, por envolver riscos, daí analisarem a sua situação laboral, capacidade financeira e situações futuras.

De acordo com o bancário, o valor habitacional é de 100 milhões Kz máximo de crédito.

Balduino da Rosa entende que a juventude pode mitigar as dificuldades do crédito habitacional, desde que tenha conhecimento, sobretudo, das condições do crédito que vai solicitar, estar informado sobre a disponibilidade financeira dos bancos, taxas, técnicas informativas e analisar o salário.

“Cada crédito é um crédito e cada cliente é um cliente, daí que mediante a capacidade financeira do interessado poder solicitar, de acordo com o valor do imóvel disponível no mercado”, enfatizou.