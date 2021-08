Banca sem novas aprovações de projectos do PRODESI

A informação foi prestada pelo secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João, no habitual Briefing do Ministério da Economia e Planeamento (MEP), tendo sublinhado que o ministério está a trabalhar em estratégias que visam catalisar o aumento do financiamento para a produção nacional.

“A não aprovação é dinâmica do mercado, pois existem projectos que estão acima dos 40 dias previstos no instrutivo do Banco Nacional de Angola (BNA), que geralmente recebe as notificações e orienta com as sanções”, referiu.

Citado pela Angop, Mário Caetano João diz que no geral, desde 2019, os instrumentos e produtos financeiros ao dispor do PRODESI viabilizaram a aprovação de 803 projectos.

Segundo o responsável, os projectos aprovados ascendem a um valor aproximado de 672,2 mil milhões Kz, perspectivando-se mais de 60 mil postos de trabalho.