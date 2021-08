Banca regista lucro de 231,2 mil milhões Kz no segundo trimestre

Os 22 bancos comerciais do sistema financeiro nacional que divulgaram os balancetes registaram lucros de 231,2 mil milhões Kz no segundo trimestre deste ano, de acordo com cálculos do Mercado com base na informação financeira disponibilizada pelas instituições bancárias.

Em termos homólogos, os resultados quase não crescem. No segundo trimestre de 2020, os mesmos bancos tiveram um lucro total de 230,9 mil milhões Kz, comparado com os 231,2 mil mil deste ano, estamos a falar de um crescimento de 0,1%. Já em relação ao primeiro trimestre deste ano, os lucros mais do que duplicaram, ao crescer 101%, com o registo de 114,6 mil milhões.

O Banco de Fomento Angola (BFA) foi o que mais lucros registou, com resultados de 75,2 mil milhões Kz, seguido pelo Banco Angolano de Investimentos (BAI) com 69,1 mil milhões e pelo Standard Bank Angola (SBA) com 35,1 mil milhões. Juntos completam o pódio dos maiores lucros da banca.

Em contramão está o Keve com o pior resultado, ao contabilizar perdas de 4 356 milhões Kz. Seguem-se os bancos Prestígio (BPG) e Standard Chartered Bank (SCB), com prejuízos de 1 189 milhões e 838 milhões Kz, respectivamente. (Ver gráficos)

Os bancos de Desenvolvimento de Angola (BDA) e de Poupança e Crédito (BPC) incumprem a orientação estabelecida pelo banco central ao não divulgarem os balancetes. Já o Económico desde o terceiro trimestre de 2019 que não divulga as contas, ou seja, quase dois anos a incumprir o aviso do regulador.

De acordo com o aviso nº5/2019 do Banco Nacional de Angola (BNA), os bancos “devem elaborar balancetes em base individual e consolidada” e “publicar até 45 dias após término do trimestre”. Entretanto, os bancos deveriam ter publicado os seus relatórios do segundo trimestre de 2021 até 15 de Agosto.

“Os balancetes trimestrais em base individual e em base consolidada, caso aplicável, devem ser publicados no seu sítio da internet, ou, alternativamente, em boletim de informação e divulgação de entidade de classe, sem restrições de acesso e gratuitamente, ou em jornal de grande circulação”, explica o aviso do banco central.

Ao não publicar o balancete do último trimestre de 2020, os bancos cometem a omissão, nos prazos legais, de publicações obrigatórias. Até o fecho desta edição, 26 de Agosto, esses bancos não tinham os balancetes nos sites oficiais.

Dívida pública representa 36% do activo

A carteira (agregada) de títulos e valores mobiliários dos bancos aumentou 7% no segundo trimestre de 2021, face ao período homólogo, passando de 3,6 biliões para 3,9 biliões Kz.

O investimento dos 22 bancos em títulos da dívida pública, no segundo trimestre de 2021, representou 36% do activo (agregado), que se se cifrou nos 11,2 biliões Kz. Já os créditos que cresceram 9% em relação ao segundo trimestre de 2020, representam 19% dos activos da banca, o que demonstra a apetência dos bancos em emprestar dinheiro ao Estado, do que à economia.

Até ao meio do ano, os bancos cederam cerca de 2,7 biliões Kz em créditos, dos quais 24% foram dados pelo BIC que concedeu cerca de 649 mil milhões Kz, seguido do Millennium Atlântico e do BFA com 466 mil milhões e 318 mil milhões Kz, respectivamente.

No concerne aos depósitos, os bancos registaram um total de 11,2 biliões Kz. Com 2,7 bilhões Kz, o BAI foi o que mais depósitos contabilizou, seguem-se o BFA com 2,1 bilhões e o BMA com 1,6 biliões Kz. Juntos completam o pódio dos bancos que mais captaram recursos dos clientes.

Ausência do BPC

O BPC tem sido o banco que mais tem influenciado negativamente os resultados da banca, desde 2017 que vem de uma série de resultados negativos. Desde então, tem batido recordes a cada ano que passa.

De acordo com os balancetes do quarto trimestre de 2020 disponíveis em Março deste ano, com prejuízos recorde de 535,9 mil milhões Kz, o maior prejuízo na história da Banca angolana, o BPC empurrou sector para o vermelho, com o conjunto dos bancos a registar prejuízos de 166 mil milhões Kz.

O balancete do primeiro trimestre deste ano, revela que o gigante público continuou a apresentar resultados negativos, ao contabilizar perdas de 34 mil milhões Kz, que influenciou o resultado dos cinco maiores bancos da praça nacional (BAI, BFA, BIC, BMA e BPC). No primeiro trimestre, os cinco maiores bancos registaram perdas de 36,3 mil milhões Kz, devido ao “mal desempenho” do BPC. Sem o banco público, os quatro bancos lucraram cerca de 70,7 mil milhões Kz.

Posição da ABANC

“Os bancos não estão fora da economia, pelo que a sua participação na actividade económica do País é permanente e constante”, disse o presidente da Associação Angolana de Bancos (ABANC), Mário Nascimento, em declarações ao Mercado.

Segundo Mário do Nascimento, a queda da actividade económica no ano passado devido à COVID-19 repercutiu-se na diminuição das operações com os clientes (operações cambiais e de crédito), quer com os privados e com o Estado, que teve consequências ao nível das receitas dos bancos, e do lucro que os bancos obtiveram neste período.

“Já no primeiro trimestre deste ano houve uma abertura do País em relação ao mesmo período de 2020, e esta abertura fez com que houvesse um aumento da actividade económica, em que os bancos realizaram mais operações de crédito, quer ao sector privado no âmbito do aviso 10/20, quer das operações de crédito ao Estado, com o aumento da carteira de título, que tem proporcionado a banca o aumento de receitas”, argumentou.

“Conjugado com este aumento das receitas temos assistido em alguns bancos um processo de digitalização e de maior racionalização das despesas, estes dois factores têm puxado os resultados intercalares dos bancos para cima”, apontou.

No que concerne à actuação da associação, o responsável adiantou que a instituição tem procurado coordenar e direccionar os interesses dos seus associados com o interesse público.

“A ABANC tem cooperado com os entes públicos, no sentido de serem elaborados programas que sejam, por um lado adequados às características e condições dos nossos bancos, e por outro lado contribui através de pareceres, ou em consultas públicas, sempre que a isso é chamada, na elaboração de legislação e normas que visam materializar políticas de desenvolvimento, e programas de financiamento”, referiu.

Mário Nascimento revelou que, actualmente, existem diversos processos a correr que são preocupações para os bancos, dos quais destaca as condições económicas que o País atravessa.

“Esta crise é um obstáculo ao crescimento e fortalecimento do sector bancário e dos bancos. Outras preocupações são as transformações que o sector está a atravessar com o processo de solicitação de equivalência de supervisão pelo BNA ao Banco Central Europeu (União Europeia) e a adequação que os bancos angolanos vão ter que efectuar decorrente desta solicitação, e esta adequação terá efeitos profundos na nossa banca, e dos quais podemos vislumbrar com a nova lei, regime geral das instituições financeiras, e os avisos emitidos pelo BNA”.

Também destaca as questões relativas a digitalização das instituições e a melhoria do ambiente de negócio como factores essenciais para o desenvolvimento do sector financeiro e de uma maior inclusão financeira da nossa população.

Quanto a última decisão do Comité de Políticas monetária do BNA, Nascimento acredita que o banco central tomou as medidas que achou adequadas com base nos dados disponíveis relativos a inflação do primeiro semestre do ano. “Como sabem a missão do BNA, e aquilo a que vemos o BNA focado é a estabilidade de preços na economia”, afirmou.

Entretanto, aclara que estas medidas vão ter repercussões sobre o custo de financiamento à economia. “Se existe um aumento das taxas directoras e a liquidez é mais escassa, isso tem efeitos no custo do dinheiro embora as condições de estímulo ao sector real se mantenham inalteradas, pois existem sectores que estão fora do âmbito do aviso 10/20”.