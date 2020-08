Banca recebe mais de 3 mil pedidos de moratória

Os dados constam de um comunicado divulgado terça-feira, 28, após uma reunião do Comité de Política Monetária (CPM)do BNA, que analisou o comportamento recente dos principais indicadores económicos, numa conjuntura ainda afectada negativamente pela COVID-19.



De acordo com o BNA, os bancos comerciais receberam 3.167 solicitações, no valor de 32,68 mil milhões kz, das quais 2.751 foram aprovadas, representando 87% do total, e 125 estão em processo de avaliação.



Das solicitações aprovadas, 280 foram feitas por empresas e 2.471 por particulares, com valores correspondentes a 31,35 mil milhões e 1,32 mil milhões de kZ, respectivamente.

Outros 291 pedidos, dos quais 32 do sector empresarial e 259 de clientes particulares foram rejeitados por força de operações de crédito com regime específico, de funcionários ou empresas públicas para os quais não é expectável a baixa de rendimento ou por operações de crédito em situação irregular.