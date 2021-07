Banca manteve-se estável em 2020 apesar da COVID-19

O activo do sistema bancário aumentou 2,72 biliões de Kz em 2020, reflectindo um crescimento de 17,38%, face ao período homólogo, de acordo com o “Relatório Anual e Contas” do Banco Nacional de Angola (BNA), divulgado recentemente.

Face ao crescimento, refere o BNA no relatório, o activo da banca naquele ano ficou avaliado em quase 18,36 biliões Kz, influenciado pelo aumento de títulos e valores mobiliários (TVM); das aplicações em bancos centrais e outras instituições de créditos.

O aumento em TVM representou 34,40% (1,76 biliões Kz) e as aplicações em bancos centrais e outras instituições de crédito 19,57% (411,27 mil milhões Kz), indica o relato do BNA que também faz referência à crescente tendência do Estado se financiar por via de TVM, face à manutenção da recessão económica e aos desafios do Tesouro Nacional.

Dai a razão dos TVM permanecerem “como a maior rubrica dos activos da banca no período em análise com uma representatividade de 37,38%, seguido por caixa e disponibilidade com 16,87% e aplicações em créditos a clientes com 16,38%”.

Ainda em 2020, o crédito malparado diminuiu 46,94% (749,35 mil milhões Kz), comparativamente a 2019, passando de 847,13 mil milhões Kz para 1,60 mil milhões Kz. “Neste sentido, o rácio de incumprimento do sector bancário registou uma redução significativa de 14,5 pp, ao passar de 32,46% em Dezembro de 2019 para 18,41% em Dezembro de 2020, resultante do processo de reestruturação de um banco sistémico que levou à alienação de parte da carteira de crédito vencida à Recredit”, aponta o BNA.

O passivo cresceu 19,43% (2,74 biliões Kz), relativamente ao período homólogo, influenciado, sobretudo, pelo aumento dos recursos de clientes em perto de 19,74% (2,32 biliões Kz). Assim, o passivo totalizou em 2020 cerca de 16,84 biliões Kz.

Os depósitos mantiveram-se como a principal fonte de captação de recursos da banca com um peso de 83,59% do passivo total, correspondendo a 14,08 biliões Kz, “dos quais 52,32% representam os depósitos a ordem cujo aumento foi de 37,65% (2,01 biliões Kz), superior ao crescimento da carteira de depósitos a prazo (402,72 mil milhões Kz).

A banca, segundo ainda o Relatório Anual e Contas, registou maior captação de depósitos nos sectores de “particulares” (33,65%); “outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoas” (10, 01%) e “comércio a grosso e a retalho” (9,20%).

O resultado da banca no período em análise foi negativo, “tendo atingido um montante de 498,02 mil milhões Kz (148,38%), devido, fundamentalmente, ao aumento de perdas com negociações de crédito, observando principalmente em dois bancos sistémicos, bem como pela diminuição dos resultados cambiais que originaram uma redução acentuada do produto bancário em 69,27%”.

A recessão económica e a pandemia da COVID-19 também contribuíram para o resultado negativo no sistema bancário em 2020, segundo o BNA no relatório referido.

O exercício económico de 2020 foi marcado pela tendência decrescente do crédito malparado. “O volume de crédito inadimplente permanece em níveis elevados”, aponta o BNA no relatório em que diz “o apetite ao risco de crédito permaneceu limitado, traduzindo-se num rácio de transformação baixo e com tendência decrescente”.

O rácio de transformação, prossegue o BNA no documento supracitado, diminuiu em 9,16 pp (pontos percentuais), situando-se em 32,72% no final de 2020.

Face aos resultados negativos, diz o banco central, tanto a Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE), como a Rendibilidade dos Activos (ROA) foram negativas em 2020, com uma significativa diminuição de 19,16 pp e 1,49 pp para -29,79% e -2,91%.

“Quanto à liquidez imediata, a capacidade de cobertura do passivo de curto prazo em moeda nacional (MN) e em moeda estrangeira (ME)do sector bancário diminuiu ligeiramente de 19,99% para 18,13% e de 22,48% para 21,78%,”.

O rácio de solvabilidade da banca observou um crescimento de 0,44 pp, motivado pelo reforço do capital realizados pelos bancos, no âmbito das recomendações do exercício da avaliação da qualidade dos activos de 2019. O rácio de solvabilidade regulamentar da banca situou-se em 22,77%, o que evidencia solidez e resiliência, segundo dados do BNA.