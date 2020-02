Banca digital: Uma questão de definição de prioridades

A transformação digital é, indubitavelmente, uma tendência obrigatória no mundo actual, pois é inegável as vantagens significativas que ela proporciona. Olhemos, por exemplo, os avanços introduzidos na indústria da medicina, por força do uso das tecnologias investigativas de última geração.

Esta tendência é transversal a todos os sectores de actividade e, mesmo naquelas áreas mais tradicionais e resistentes a adopção de (novas) tecnologias, fica provado que empresas que possuem níveis de tecnologias positivos, nos seus processos produtivos, têm uma margem de sucesso superior e mais assertiva.

Hoje, o que nos aproxima a vós, leitores, é uma reflexão modesta sobre o caminho da transformação digital promovida no sector financeiro angolano que nos parece, até agora, ser excessivamente galopante para um hipódromo aonde não existem muitos cavalos PSI (puro sangue ingleses) ou mustangues.

O sector financeiro bancário angolano é definido como de cariz tradicional, caracterizado pela actividade costumeira dos bancos comerciais em captar depósitos (poupanças) de clientes/aforradores e, consequentemente, pela disponibilização destas poupanças ao mercado, sob forma de crédito bancário.

Ou seja, melhor, crédito à economia (crédito direccionado as empresas e empreendedores, criadores de empregos e alavancas de desenvolvimento económico e social).