Banca deve apoiar mais o sector privado

O Vice-Governador do Banco Nacional de Angola (BNA), Rui Miguêns de Oliveira, frisou a necessidade de reposição das condições para garantir que o sector bancário continue a cumprir cada vez mais a sua função, e ter a capacidade de apoiar o sector privado.

O responsável falava sobre estas e outras questões ligadas ao sistema financeiro angolano, no II Ciclo de Webnars, promovido pela sociedade de Advogados Manuel Gonçalves & Associadas (MG ADVOGADOS), realizado na passada sexta-feira (8) que teve como tema, O Sistema Financeiro, centralizado no Desenvolvimento, Credibilidade e Inovação.

“Actualmente estão preocupados com o fortalecimento do sistema financeiro bancário, aquele que foi reconstituído a partir de 1991, com um novo sistema económico no país que tenha assentado fundamentalmente no sector bancário, que tem suportado a actividade privada e, portanto, tem garantido com isso um investimento privado”, disse o responsável.

Rui de Oliveira disse ainda que nos últimos quatro anos, foram feitos esforços significativos em todas as áreas da economia nacional, e naquilo que tem sido a responsabilidade do Banco Central, tem se revertido todas as acções que colocavam em causa o crescimento económico e a capacidade de produzir.