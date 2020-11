Banca comercial tem à disposição 350 milhões para oferta cambial

O Banco Nacional de Angola (BNA) informou, na quinta-feira, que o Tesouro Nacional realizou uma operação de venda de divisas à vista na plataforma Bloomberg FXGO e que disponibilizou ao mercado um total de 200 milhões USD.

Tomaram parte do acto um total de 17 bancos comerciais, com uma procura global de cerca de 172,8 milhões USD.



Conforme fez saber o banco central, do montante efectivado, a taxa mínima apurada foi de 655,000 kz, a máxima de 670,496 e uma média ponderada de 664,810 kz por cada dólar dos Estados Unidos.



Novo leilão a prazo



Num outro comunicado, o BNA divulgou sobre a realização de mais um leilão de divisas a prazo (3 meses), no qual foram disponibilizados ao mercado 150 milhões USD, com liquidação efectiva em 90 dias.



Participaram do referido leilão um total de 16 bancos comerciais, resultando numa taxa de câmbio futura do kwanza em relação ao dólar norte-americano para 90 dias de 685,123.



As taxas de câmbio a prazo, apesar de não serem uma previsão exacta da taxa de câmbio na data de vencimento do contrato a prazo, servem como um indicador do nível que se espera de evolução, caso se mantenham as actuais circunstâncias de mercado.



De acordo com o BNA, com esta operação, os bancos participantes têm condições de iniciar a venda de recursos cambias aos seus clientes com taxas firmes a prazo, aumentando-se o nível de previsibilidade e transparência no mercado cambial.