Banca caminha decididamente para a digitalização

A digitalização do sector também foi um dos assuntos abordados durante o Fórum Economia e Finanças da ABANC, numa mesa redonda com participações de Luís Gonçalves, PCE do BFA, João Pires, PCE do BCGA, Juvelino Domingos, Director Coordenador do BAI e Calisto Ebo, Administrador Executivo do banco Yetu.