Balanço e Perspectivas

Depois de dois anos (2019 e 2020) de muitas restrições impostas no âmbito das medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19), em todo o mundo, o ano 2021 era esperado com bastante expectativa quanto à retoma da dinâmica das sociedades, com as medidas de desconfinamento suportadas na evolução do processo de vacinação, não obstante à certeza das “sequelas” de âmbito económico, político e social que ainda seriam visíveis.

Do ponto de vista económico, a nível mundial manteve-se essa expectativa em alta em diferentes ritmos. As economias avançadas recuperam do crescimento negativo (recessão) de 4,5% verificado em 2020 para um crescimento positivo 5,2% em 2021, sendo responsável por 59% do PIB mundial nesse ano.

Na região da SADC, também se espera esta dinâmica podendo alcançar um PIB de cerca de 1.882,23 biliões de dólares norte-americanos, superior ao verificado no início da pandemia (2019). A recuperação do investimento, a redução das importações e o aumento das exportações da região são factores relevantes neste sentido. Por outro lado, a dívida externa tem um peso de cerca de 42,4% do PIB da região, sendo uma variação de 11% e 5% relativamente aos anos 2019 e 2020, respectivamente.

Estruturalmente, a economia angolana não registou grandes mudanças em 2021. O petróleo continuou a ser o principal produto de exportação, cuja cotação média foi de 65,67 Usd/barril, fortemente afectado pela “crise pandémica”, não obstante às reformas com vista à diversificação da economia através do PRODESI, que tem vindo a melhorar a componente dos desembolsos.

A nível da conjuntura, a inflação fixou-se nos 26,98% (homóloga) em Novembro de 2021, confirmando as minhas perspectivas para este ano, quando referi que a inflação não estaria abaixo dos 20% porque o comportamento das outras variáveis apontava para esta direcção, tal como também se verifica com a taxa de desemprego, que está acima dos 34% (59,2% corresponde aos jovens entre os 15 e 24 anos). Por outro lado, não obstante a confiança dos empresários na economia ter melhorado no último trimestre, ainda não é a ideal (valor do indicador de clima económico continua negativo). Esta situação sinaliza que é necessária alguma previsibilidade, caso contrário pode ser mais difícil os empresários realizarem investimentos.

Apesar do “up and down” e de alguns ajustamentos aos preços inicialmente previstos para a licitação de alguns activos, o PROPRIV tem reforçado o seu papel. A venda do Banco de Comércio e Indústria (BCI) é um dos momentos altos dessa trajectória, muito mais pelas lições aprendidas pelo regulador e pelos operadores do mercado financeiro angolano.

Este ano fica igualmente marcado pela efectivação da entrada da Africell, antevendo-se um ambiente bastante competitivo a partir de 2022, esperando-se também uma Angola Telecom renovada (com participação de accionsita privado).

O ano 2022 será um ano de desafios, quer pelas incertezas geradas pela nova variante do coronavírus (Omicron), que poderá ter implicações no mercado petrolífero, afectando a dimensão das receitas públicas, particularmente, quer por ser um ano de eleições e num contexto de disputa “política” potencialmente forte entre os concorrentes, o que poderá levar o Governo a realizar alguns sacríficos ao nível da despesa pública.

*José Bucassa, Consultor