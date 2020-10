A Balança Comercial registou um saldo positivo de cerca de 786 633 milhões kz, uma redução de 62% no segundo trimestre de 2020 face ao primeiro trimestre, revelam os dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Se comparado com o segundo trimestre de 2019 o saldo da Balança Comercial teve uma redução de aproximadamente 60%.

As exportações no período de Abril a Junho de 2020 registaram uma redução de 40% situando-se na ordem dos 1,96 milhões kz contra 3,29 milhões kz no primeiro trimestre.

Os combustíveis continuam a ter maior contributo nas exportações angolanas seguindo-se outros produtos incluindo os diamantes, agrícolas, máquinas, equipamentos e aparelhos.

Ainda no segundo trimestre a entrada no território de quaisquer mercadorias, provenientes do exterior tiveram uma redução de 2% face ao primeiro trimestre. As importações estiveram cotadas em 1,18 milhões kz contra 1,2 milhões kz do trimestre anterior.

Os principais grupos de produtos provenientes do exterior foram: máquinas, equipamentos e aparelhos, produtos agrícolas, veículos e outros materiais de transportes e metais comuns.

As exportações angolanas foram lideradas pelo continente asiático com um peso de 88,9%, seguindo a Europa com 7,5%, África com 2,6%, América do Norte com 0,6%, e América Central e Sul com 0,3%. Ao passo que as importações foram lideradas pela Europa com um peso de 42,5%.

A China com 72,2%, é o principal parceiro das exportações, durante o período em análise, ao passo que Portugal com 15,6% é o principal Parceiro das importações para Angola.

A nível do continente africano a África do Sul apesar de ser o principal parceiro das exportações com 69,7% também é o principal parceiro nas importações com um peso de 44,1%.

Segundo classificação por grandes categorias económicas de bens, durante o período em análise, as principais categorias foram: Combustíveis com 93,4%, Bens de Consumo com 5,2%, Bens Intermédios com 1,0% e Bens de Capital com 0,3%.

Nas importações, foram: Bens de Consumo com 37,2%, Bens Intermédios com 31,8%, Bens de Capital com 22,6% e Combustíveis com 8,4%.